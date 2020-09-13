От коронавируса скончалась 31-летняя женщина в Ростовской области

Спасти медикам удается, к сожалению не всех. Фото: Игорь УТКИН

В Ростовской области растет число летальных случаев от опасного вируса. Известно, что только за минувшие сутки жертвами covid-19 на Дону стали три человека. Одна из них - 31-летняя женщина.

Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, у нее были эндокринное заболевание, гипертоническая болезнь, анемия и системное заболевание с иммунологическими нарушениями. Кроме того, в ведомстве сообщили еще о двух погибших - оба они мужчины, возраст которых 72 и 80 лет. У каждогобыло хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы с осложнениями, заболевание желудочно-кишечного тракта и нарушение обмена веществ.

Всего же жертвами коронавируса за все время в регионе стали 400 человек. Также известно о том, что 68 человек в настоящее время находятся в ковидных госпиталях на аппаратах искусственной вентиляции легких, их состояние оценивается медиками, как "тяжелое".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация по заболеваемости covid-19 не улучшается в Ростовской области

Об этом рассказала глава донского Минздрава Татьяна Быковская (подробности)