Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 сентября 2020 года: вирус нашли еще у 162 человек

Число новых больных растет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в городе Ростове-на-Дону, последние новости на 13 сентября 2020 года: вирус нашли еще у 162 человек. Такие данные озвучили в региональном правительстве со ссылкой на эпидемиологов.

Известно, что показатель распространения инфекции чуть выше нормы и составляет 1,05. Новые случаи зарегистрированы в 27 городах и районах. В тройке печального рейтинга по новым заболевшим - Ростов-на-Дону - 79 человек, Новочеркасск - 10 горожан, и Аксайский район - девять дончан с вновь выявленным диагнозом covid-19.

Известно, что больше всего новичков с таким диагнозом - 46 процентов - среди людей в возрасте от 46 до 65 лет, а на втором месте - от 18 до 45 лет.

По последним официальным данным, лечение в стационарах получают 1 218 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет больше половины - 56,5 процента.

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Об этом рассказала глава донского Минздрава Татьяна Быковская (подробности)