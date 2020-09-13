Явка избирателей на выборах губернатора в Ростовской области составила 39,5 процента

Выборы проходили три дня. Фото: ЛИСЦЫНА Светлана.

В Ростовской области рассказали, как активно голосуют жители региона на выборах губернатора. Известно, что в этом году голосование проходило три дня - с 11 по 13 сентября. Все это время избирательные участки были открыты с восьми часов утра до восьми часов вечера. Их было более 2,6 тысячи участков.

Как рассказали в избирательной комиссии региона, по последним данным - а именно на шесть часов вечера воскресенья, 13 сентября - явка избирателей на Дону составляла 39,5 процента. Всего же свыше 1,2 млн избирателей приняли участие в голосовании.

Все это время мы вели онлайн трансляцию, в которой рассказывали все самое интересное о том, как проходили эти выборы. Как молодожены прямо из ЗАГСа отравились отдать свой голос, узнали про конфликт на избирательном участке, который привел к вызову полиции и врачей, как соблюдаются санитарные требования и многое другое.

А уже вечером узнали, что жители области ждут от губернатора, и обсудили тему прошедших выборов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» на 89,8 FM с политтехнологом Сергеем Смирновым.