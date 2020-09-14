На трассе под Ростовом-на-Дону фура влетела в отбойник

На трассе в Ростовской области грузовик врезался в отбойник. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария с участием большегруза.

Инцидент произошел вчера, 13 сентября, около восьми часов вечера на трассе М-4 "Дон". По предварительным данным, у водителя одного из большегрузов лопнуло колесо, машину повело влево и она врезалась в отбойник. От сильного удара была разорвана практически вся левая часть автомобиля, а весь груз из кузова высыпался на встречную полосу.

Не повезло и водителю автомобиля Ford, который попытался проехать через высыпавшийся груз. К счастью, из людей никто не пострадал, большегруз и легковушка отделались только механическими повреждениями.

К месту происшествия прибыли сотрудники Управления ГИБДД России по Ростовской области, они регулировали движение по одной полосе в каждом направлении во избежание новых ДТП. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды.

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По предварительным данным, правила дорожного движения нарушил водитель другого автомобиля.

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