Не поделили дорогу: в Ростовской области две легковушки не смогли разъехаться на перекрестке

Две иномарки столкнулись на трассе в Ростовской области. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария с участием двух легковых автомобилей.

Инцидент произошел вчера, 13 сентября, около пяти часов вечера на 144 км трассы «Элиста-Зимовники». По предварительным данным водитель 65-летний водитель за рулем автомобиля Vortex выезжал со второстепенной дороги на главную, но на перекрестке не пропустил машину марки Ravon, за рулем которой сидел 35-летний шофер.

В результате аварии пострадала 65-летняя пассажирка авто-нарушителя и 10-летний ребенок из пострадавшей иномарки. Им оказали помощь медики приехавшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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