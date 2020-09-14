Ставки по рефинансированию автокредитов снизил ВТБ

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Условия рефинансирования автокредитов изменил ВТБ. Теперь клиенты могут снизить ставку по автокредиту другого банка до 8% по самой популярной программе без замены залога и со страхованием автомобиля на весь срок кредита. При оформлении всех страховых и сервисных услуг минимальные ставки по рефинансированию автокредитов составляют 1% и 2% в зависимости от выбранной тарифа.

- Сейчас самое оптимальное время для рефинансирования автокредитов, оформленных ранее по более высоким ставкам, – прокомментировал изменения начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ Иван Жигарев. - Мы предлагаем привлекательные условия для рефинансирования: низкие ставки, оформление кредита по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Снижение ставки по действующему автокредиту может не только помочь сэкономить, но и приобрести новую машину. Кроме того, для тех, кто в моменте испытывает финансовые трудности, в нашем банке есть возможность отложить платежи по новому кредиту на три месяца, еще больше снизив свою текущую кредитную нагрузку.

Кроме того, в рамках программы клиенты могут еще и переоформить свои действующие автокредиты как с заменой транспортного средства, так и без него. Возможный срок кредитования – от года до пяти лет. Сумма нового кредита – от 300 тысяч до 5 млн рублей.

ВАЖНО!

Подать заявку на рефинансирование автокредита можно дистанционно на сайте банка.

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