Как в Ростове будут ходить автобусы после матча с "Локомотивом"

14 сентября состоится матч "Ростов" - "Локомотив". Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 14 сентября, в донской столице пройдет мачт "Ростов" - "Локомотив". Южане встречают гостей. Матч начнется в 20:30 на главном стадионе города "Ростов Арена". На прошлой недели власти сняли некоторые ограничения, которые касались спортивных мероприятий. Теперь зрители могут заполнять до 40% трибун. Вместимость ростовского стадионе - чуть более 40 тысяч человек. Это значит, что там могут находиться почти 20 тысяч.

Людям нужен транспорт, чтобы добраться на стадион и вечером, после игры, спокойно уехать домой. Если на матч ростовчане обычно идут пешком, добираясь до центра на автобусах, то обратно - уже проблема. В городской администрации рассказали, что транспорт будет работать в особом режиме.

Так с 19:00 до 23:15 введут дополнительный трафик. Например маршрут №39 пойдет по укороченному маршруту: конечная - "Городской пляж". Важно, что, по завершению матча, в 23:15, автобусы появятся в центра Ростова. Они поедут во все спальные районы города.

От Центрального Рынка на: мкр. Суворовский, ГПЗ-10, Обл. Больница, ВОС, Темерник, мкр Левенцовский ЖК "Платовский", улица Стартовая, Стройгородок, Мечникова, Институт сервиса

От главного ЖД Вокзала на: Лесничество, Можайская, пос. Кирпичный, пос. Александровка

От ТЦ "МегаМаг" на: ГПЗ-10, Стройгородок, Институт сервиса.

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