В Избирательную комиссию поступило 140 жалоб на нарушения. Фото: ikro.ru.

На выборах в Ростовской области подтвердилось одно нарушение. Об этом рассказал председатель донской Избирательной комиссии Андрей Буров.

По словам Бурова, всего поступило 140 обращений, которые касались нарушения процедуры выборов. 132 жалобы в Избиркоме уже рассмотрели. По итогам проверки подтвердилось одно нарушение на избирательном участке в Гукове.

— Один факт подтвердился. Подвести итоги выборов на этом участке не представляется возможным. Решили признать голоса недействительными. Члены избирательной комиссии отстранены, — прокомментировал Буров.

Напомним, сообщение о грубом нарушении на участке № 539 в Гукове поступило 11 сентября. Избирательная комиссия инициировала проверку. В итоге 46 бюллетеней с отметками избирателей не будут учтены при подсчете голосов. Более того, материалы о происшествии передали правоохранительные органы.

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