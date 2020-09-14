В сельской местности избиратели голосовали в 2,5 раза активнее, чем в городах. Фото: Избирательная комиссия Ростовской области.

Явка на выборах в Ростовской области составила 44,27 %. Об этом сообщили в Избирательной комиссии по донскому региону.

В сельской местности избиратели голосовали в 2,5 раза активнее, чем в городах. Лидерами стали девять районов: Морозовский, Советский, Усть-Донецкий, Чертковский, Милютинский, Боковский, Октябрьский, Аксайский, Верхе-Донской. На этих территориях явка превысила 70%.

— Максимальная активность была в Морозовском районе. Здесь явка составила 78%, — прокомментировал председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

Лидирует действующий губернатор Василий Голубев, набравший 66,46% голосов. На втором месте оказался Евгений Бессонов, результат которого — 17, 15% голосов. В тройку лидеров вошел Петр Пятибратов, получивший 7,58% голосов.

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