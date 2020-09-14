В Ростовской области пропала 45-летняя женщина

С собой у женщины был темный чемодан на колесиках. Фото: "Лиза Алерт Юг".

В Ростовской области в розыск объявлена 45-летняя женщина. Известно, что Наталья Беликова пропала еще 11 сентября.Сообщается, что в тот день она вышла из своего дома, который расположен в городе Ростове-на-Дону, однако с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- В тот день она была одета в белую футболку, синие джинсы, бело-розовые мокасины, - рассказали волонтеры, занимающиеся ее поисками. -Рост женщины 165 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, чуть ниже плеч, глаза — карие.

С собой у нее был темно-черный чемодан на колесиках, а также спортивная сумка.

Если вы что-то знаете о том, где она может находиться, звоните по номерам телфонов, указанным ниже.

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