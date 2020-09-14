Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 сентября 2020 года. Фото: ООН

14 сентября стало известно, что в Ростовской области за последние сутки заразились коронавирусом еще 160 человек. Всего, по данным регионального правительства, заболели уже более 19 тысяч жителей Дона. Свыше 80% из них выздоровели.

Большинство новых случаев, как обычно, зафиксировано в Ростове. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 77 человек. Они подключены к аппаратам ИВЛ. На стационарном лечении - 1249 заболевших.

За минувшие 24 часа в результате заражения скончались еще трое. Это 59-летняя женщина с гипертонией, 80-летняя пенсионерка с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также 83-летний мужчина с подобными недугами.Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса в области стали 403 человека.

Под медицинским наблюдением находятся 8305 человек. Всего врачи обследовали 83,8 жителей.