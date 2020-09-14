Устроивших дебош в самолете пассажиров высадили в Ростове

В Ростове задержали двух дебоширов в самолете Фото: "КП" Архив

Двух жителей донского региона сняли с самолета за устроенный ими дебош.

Двое батайчан возвращались с отдыха в Турции. Одному из них было 30 лет, а другому 42 года. Дончане за время перелета изрядно перебрали со спиртным, они выпили довольно много и стали вести себя неадекватно. Пассажиры стали делать дебоширам замечания, но те не реагировали.

Командир воздушного судна принял решение обратиться в полицию. Прибывшие на борт стражи порядка задержали дебоширов, а затем доставили их в отдел полиции. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СКФО.

- По факту произошедшего составили административные материалы. Максимальное наказание составляет 15 суток ареста, - говорится в сообщении.

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