Резко похолодает в Ростове уже в конце этой недели

В Ростове скоро начнется похолодание Фото: "КП" Архив

К концу недели в Ростове резко похолодает.

По прогнозам синоптиков, нынешняя неделя станет последней теплой. Еще в пятницу будет тепло и ясно, температура воздуха поднимется до +11...+14 градусов вечером, и до +29 - днем. Такая температура продержится в донской столице всю неделю. Но уже в выходные резко похолодает.

В субботу в дневные часы столбик термометра едва достигнет отметки в +17 градусов, а в воскресенье воздух прогреется только до +20 градусов.А ночью температура опустится до +10 градусов.

Синоптики уверяют, что после этой недели тепло в донской столице закончится. Затем температура начнет понижаться и начнутся дожди. Непогода в Ростове сохранится надолго. Днем в начале октября будет от +10° до +21°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Утренняя прохлада и дневная жара: какая погода ожидает ростовчан 14 сентября.

К вечеру поднимется сильный холодный ветер.

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!