Не спасла даже подушка безопасности: Водитель BMW в Ростове-на-Дону погиб после удара об дерево

От столкновения с деревом в Ростове погиб водитель иномарки. Фото: ГИБДД по РО

В Северном микрорайоне донской столицы случилась смертельная авария.

Инцидент произошел вчера, 14 сентября, около половины десятого вечера на улице Капустина в районе дома №22. По предварительным данным, водитель автомобиля марки BMW не справился с управлением, в результате чего вылетел с дороги и на полном ходу врезался в дерево.

Удар был настолько сильным, что шофера не смогла спасти даже подушка безопасности. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Приехавшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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В аварии пострадали два человека, один из них ребенок.

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