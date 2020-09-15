Стало известно, когда расширят дорогу, ведущую на Суворовский

О реконструкции загруженного участка пути говорят уже несколько лет. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону давно говорят о необходимости расширения дороги, ведущей на микрорайон Суворовский. Каждый день на ней образуются гигантские заторы, многокилометровые пробки, так как пропускная способность улицы очень маленькая - всего две полосы. На Суворовском живет несколько десятков тысяч жителей и все ждут масштабной реконструкции дороги.

Сегодня в администрации Ростова-на-Дону сообщили, что участок улицы Вавилова начнут расширять в ближайшие 2-3 года. В плане сделать 4 полосы, по две в каждую сторону. По официальной информации, общая стоимость работ - порядка трех миллиардов рублей.

Интересно отметить, что согласно предвыборной программе партии власти с 2020 по 2025 года в Ростове твердое покрытие появится, как минимум, на 350 городских дорог.

- Мы стремимся асфальтировать 75% от 600 ростовских дорог, то есть 450 улиц. Губернатор сказал, что если эту работу мы будем вести эффективно, то способ обеспечить дополнительное финансирование он найдет, - говорил перед выборами глава Ростова Алексей Логвиненко.