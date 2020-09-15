На Дону нашли пропавшую 4-летнюю девочку

Девочка жива. Фото: vk.com/lizaalert_rostov

В Новошахтинске нашли пропавшую около суток назад 4-летнюю девочку. Ребенок ушел из дома еще вчера днем. С тех самых пор родители не знали, где находится малышка. Когда самостоятельные поиски не дали результатов, подключились волонтеры и полиция.

Изначально поисковые отряды не исключали, что девочку могли похитить. Они распространяли информацию, цитируя уголовный кодекс, в котором сказано, что человек может освободить похищенного и избежать наказания.

Однако уже сегодня утром появилась информация, что девочку нашли. Она жива, с ней все в порядке. Как выяснилось, она заблудилась и всю ночь бродила по городу.