В Ростове-на-Дону изменятся маршруты семи автобусов

Изменения затронут автобусы, которые курсируют в Нахичевани. Фото: Дадаян Давид

В Ростове-на-Дону изменится схема движения семи городских автобусов. Как сообщили на сайте администрации, из-за дорожных работ корректировки коснутся общественного транспорта, который курсирует по Нахичевани. Они продлятся до 20 ноября.

Больше месяца троллейбус №22 будет ходит по схеме: от улицы 19-я Линия – улица Листопадова – улица Богданова – улица 35-я Линия – улица Сарьяна и далее по привычному маршруту.

Сразу 4 автобуса № 54, 55, 66 и 70 с момента начала работ пойдут оп схеме: от улица 19-я Линия – улица Листопадова – улица Богданова – улица 35-я Линия – улица Сарьяна. Обратно транспорт № 55 поедет по маршруту: от улицы Сарьяна – улица 35-я Линия – улица Комсомольская – площад Свободы – улица Закруткина и далее по привычной схеме.

Автобус № 68 пойдет по схеме: от площади Толстого – площади Свободы – улица 19-я Линия – улица Листопадова – улица Богданова – улица 35-я Линия – улица Сарьяна и далее по маршруту.

Немного изменится и маршрут автобусов № 80. В Обратном направлении они будут идти по схеме: улица 19-я Линия – улица Листопадова – улица Богданова – улица 35-я Линия – улица Сарьяна.