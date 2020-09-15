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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 сентяря

165 человек заразились, 89 - выздоровели, в тяжелом состоянии - 71
Дадаян Давид
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Последние новости о коронавирусе на 15 сентября. Фото: архив КП

Последние новости о коронавирусе на 15 сентября. Фото: архив КП

15 сентября стало известно, что за последние сутки в Ростовской области выявили еще 165 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего заболели уже более 19 тысяч человек. Однако за минувшие 24 часа выздоровели 89 пациентов, а всего более 15 тысяч.

Большинство инфицированных, как правило, выявлено в Ростове. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 71 человек. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в результате заражения скончались еще семеро. Это 73-летняя пенсионерка и пятеро мужчин преклонного возраста. Все они имели хронические заболевания, что и спровоцировало летальный исход. Таким образом, за весь период пандемии скончались уже 410 человек.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 8275 жителей Дона. Всего врачи обследовали более 84 тысяч человек.

Коронавирус в Ростовской области