Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 сентяря

Последние новости о коронавирусе на 15 сентября. Фото: архив КП

15 сентября стало известно, что за последние сутки в Ростовской области выявили еще 165 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего заболели уже более 19 тысяч человек. Однако за минувшие 24 часа выздоровели 89 пациентов, а всего более 15 тысяч.

Большинство инфицированных, как правило, выявлено в Ростове. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 71 человек. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в результате заражения скончались еще семеро. Это 73-летняя пенсионерка и пятеро мужчин преклонного возраста. Все они имели хронические заболевания, что и спровоцировало летальный исход. Таким образом, за весь период пандемии скончались уже 410 человек.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 8275 жителей Дона. Всего врачи обследовали более 84 тысяч человек.