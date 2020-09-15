Цифровое партнерство: «Ростелеком» поддержал проведение Молодежного форума ЮФО «Ростов-2020»

«Ростелеком» поддержал проведение Молодежного форума ЮФО «Ростов-2020» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» выступил генеральным партнером ежегодного молодежного форума Южного федерального округа«Ростов-2020». Национальный цифровой провайдер обеспечил площадку мероприятия проводным и беспроводным доступом в интернет для трансляции образовательной программы. Участниками форума стали активные студенты от 18 до 30 лет, которые нацелены на решение социально-экономических и общественно-политических задач.

- Благодаря нашей масштабной программе по строительству инфраструктуры для частного сектора в Ростовской области мы организовали интернет в селе Натальевка с помощью оптоволокна. Раньше в этом районе были только медные линии связи. Теперь же с приходом новых технологий стали доступны современные цифровые сервисы. Это значит, что жители Неклиновского района теперь получат больше возможностей, а посетители форума – качественную связь для участия в обучающей и развлекательной программе, – рассказал Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Участниками форума стали активные студенты от 18 до 30 лет Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В этом году на форуме «Ростелеком» также выступил куратором трека «Цифра», в рамках которого проводилось обучение по кибербезопасности, программированию и другим ИТ-компетенциям. Для организации досуга участников «Ростова-2020» национальный цифровой провайдер разместил интерактивный шатер с Wi-Fi, в котором форумчан ждали компьютерные игры и другие высокотехнологичные развлечения.

Участниками форума стали активные студенты от 18 до 30 лет Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Шестой год подряд “Ростелеком” принимает активное участие в организации и проведении окружного форума с федеральной площадкой. В этом году форум прошел в онлайн и офлайн формате, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, но этот факт не отразился на общем процессе. Сейчас технологии быстро развиваются, а требования к оборудованию постоянно растут. Но благодаря оптике “Ростелекома” нам удалось обеспечить качественное подключение. Компания всегда создает основу для нашего обучения и неизменно заботится о положительных эмоциях участников,– рассказал Юрий Лескин, председатель комитета по молодежной политике Ростовской области.

Окружной форум «Ростов-2020» собрал в этом году 500 участников офлайн и около 400 – онлайн. Перед началом мероприятия все собравшиеся прошли тестирование по выявлению новой коронавирусной инфекции, были соблюдены обязательные правила масочного режима и социальной дистанции.