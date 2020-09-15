На Дону за нарушение масочного режима составили более 500 протоколов

Больше всего штрафов получили ростовчане. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области наказали более полтысячи человек за нарушение масочного режима. Рейды проводились ветеринарами в местах большого скопления граждан в различных городов региона. Больше всего протоколов выписали в Ростове.

Сотрудники управления ветеринарии Ростовской области в период с 26 июля по 14 сентября провели 1298 проверок. Рейды проходили на продовольственных ярмарках, рынках. Всего было составлено 545 административных протоколов, материалы по которым направили в суд.

Интересно, что больше всего людей, которые игнорировали ношение масок, зафиксировано в донской столице - 264. Как рассказал заместитель начальника управления ветеринарии Ростовской области Кирилл Дорогин, главная цель - не наказать граждан, а стимулировать их соблюдать меры защиты.

- Ветеринарные специалисты проводят разъяснительные беседы с торговцами и покупателями. Им рассказывают о важности ношения масок и соблюдения социальной дистанции в общественных местах не менее чем в 1,5-2 метра, - отметил Дорогин.

Рейды будут проводиться до особого распоряжения властей.