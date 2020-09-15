Футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» поддержал в ВТБ

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Ростовскому футбольному клубу «СКА Ростов-на-Дону» льготный кредит в размере 2,9 млн рублей выдал банк ВТБ. Сообщается, что финансирование в рамках госпрограммы поддержки занятости предназначено для выплаты зарплаты 46 сотрудникам организации.

- Ограничения, вызванные развитием коронавируса, коснулись практически всех сфер экономики страны, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Не стала исключением и спортивная индустрия, в том числе и футбол - один из самых любимых видов спорта ростовчан. Период вынужденного простоя с экономической точки зрения стал настоящим вызовом для этой отрасли. Наш банк всегда содействовал российскому спорту, а в столь не простой ситуации с готовностью поддержал один из заслуженных футбольных клубов региона, предложив ему воспользоваться эффективным финансовым инструментом поддержки занятости.

Известно, что средства предоставлены в рамках Постановления Правительства РФ № 696, в рамках которой клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему.

- Пандемия повлекла за собой приостановку большинства спортивных турниров, футбольные – не исключение, - подчеркнул генеральный директор СА «ФК «СКА Ростов-на-Дону Сергей Городничук. - Пострадавшими в той или иной мере стали все команды. В нашем случае эти исключительные обстоятельства привели к значительной паузе в работе в привычном для клуба формате. В этот период безусловным приоритетом стало здоровье участников команды и наших болельщиков. Однако, чтобы сохранить коллектив футболистов, тренеров и технического персонала, нам требовалась финансовая поддержка. ВТБ предложил лучшее решение вопроса, оформив льготный кредит в кратчайшие сроки. Благодаря поддержке банка команда сможет менее болезненно пережить период вынужденного простоя и подготовиться к новому сезону.

НАША СПРАВКА

ФК «СКА Ростов-на-Дону — профессиональный российский футбольный клуб с яркой историей. Клуб был основан в августе 1937 года. За команду играли такие знаменитые советские футболисты: Виктор Понедельник, Виктор Одинцов и Юрий Мосалев. За свою историю команда была серебряным призером чемпионата СССР 1966 года, обладателем Кубка СССР 1981 года. И сегодня она выступает в первенстве ПФЛ группы «ЮГ».