Свыше 100 миллионов рублей должны за вывоз отходов предприниматели и организации Дона

Фото: ГК «Чистый город»

Регоператоры ООО «ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» обновили списки должников среди юридических лиц по итогам полугодия. В общей сложности коммерческие организации Ростовской области задолжали за вывоз ТКО более 100 миллионов рублей.

Неплательщики есть во всех отраслях экономики: машиностроительной, пищевой, химической, сельскохозяйственной, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Рекордсменом-должником за вывоз мусора можно считать управляющую компанию «Лидер», объединяющую 12 УК. Эти компании обслуживали свыше 30 тысяч абонентов Ростова-на-Дону. Больше года эти управляющие организациисобирали с жителей платежи и не переводили их на счёт регоператора. В итоге накопилась задолженность, превышающая 32 миллиона рублей. В антирейтинг попали ещё одна управляющая компания ООО «Суворовское», задолженность которой перед регоператором составляет 2,5 миллиона рублей, а также расчетный центр Ленинского района с задолженностью порядка 2 миллионов рублей.

Как отмечают регоператоры, пытаясь урегулировать подобные ситуации мирным путём, они направляют должникам досудебные претензии. Но такие меры редко помогают и не остается ничего другого, как взыскать долги через суд.

- Сегодня в производстве арбитражного суда области находится на рассмотрении порядка 400 исков в отношении юрлиц-должников, ещё удовлетворено более 200. Дебиторская задолженность в этом году взыскана с 222 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, - отмечает начальник отдела дебиторской задолженности ГК «Чистый город» Газали Ибрагимов.

Регоператоры ООО «ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» обращаются к индивидуальным предпринимателям и юрлицам с просьбой не накапливать долги и оплачивать оказанную услугу вовремя.

Несмотря на то, что реформа по обращению с ТКО действует уже второй год, по-прежнему остаются и юрлица-«уклонисты», которые не спешат заключать договоры с регоператорами. Напомним, для заключения договора юрлицам достаточно оставить заявку (приложив копии документов, указанных в ней) через форму обратной связи на официальных сайтах компаний rostov.clean-rf.ru и don-eco.clean-rf.ru.