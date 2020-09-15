Карпин пояснил, почему Кенто Хашимото пропустил матч «Ростов» — «Локомотив»

Болельщики ожидали гол от японского полузащитника. Фото: ФК «Ростов».

Стало известно, почему японский полузащитник Кенто Хашимото не вышел на поле в матче «Ростов» — «Локомотив». Об этом после матча рассказал тренер Валерий Карпин.

забить московской команде.

Болельщики еще помнят, что Кенто Хашимото успешно атаковал ворота соперника в двух матчах подряд. Фанаты ждали, что и в матче с «Локомотивом» полузащитник сделает «Ростов» победителем. Однако на поле Кенто так и не вышел.

— У него были проблемы с коленом, — рассказал Валерий Карпин после матча.

Напомним, встреча «желто-синих» и «железнодорожников» прошла 14 сентября. Ростовчане создали много опасных моментов у ворот «Локомотива». Гости же матча играли, в основном, в оборонительный футбол. Однако дончанам так и не удалось