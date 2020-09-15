В Ростовской области изъяли партию зараженного подсолнечника

Растения отправили на перерабатывающее предприятие

В Аксайском районе Ростовской области изъяли партию подсолнечника, зараженного амброзией. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Сотрудники управления отобрали пробы партии подсолнечника массой 100 тонн. Образцы направили в Ростовский референтный центр Россельхознадзора.

Специалисты изучили полученные пробы. Выяснилось, что подсолнечник заражен карантинным сорняком — полыннолистной амброзией. Всю партию отправили на перерабатывающее предприятие.

Полыннолистная амброзия — опасный карантинный сорняк. Растение может вызывать сильную аллергию. У людей снижается трудоспособность, опухают слизистые оболочки, появляется насморк и слезоточение, развивается астма.