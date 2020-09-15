В Ростове-на-Дону пропал 74-летний пенсионер

В Ростове-на-Дону ищут пожилого мужчину. Фото: "Лиза Алерт Юг".

В Ростове-на-Дону ищут пожилого мужчину, который пропал. Как рассказали поисковики, об исчезновении Алексея Симченко стало известно в понедельник, 14 сентября. В тот день 74-летний ростовчанин ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор о местонахождении Алексея Николаевича не знают ни близкие, ни родные.

- Он был одет в серую майку и темно-синие трусы, - рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками. - Рост мужчины 183 сантиметра, он среднего телосложения, волосы седые и короткие, глаза голубые.

В настоящее время листовки с изображением пожилого человека распространяют в сети Интернет. Если вы что-то знаете, о том, где сейчас может быть пенсионер, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

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