В Новочеркасске женщину подозревают в убийстве бывшего мужа

По версии следствия, местная жительница несколько раз ударила мужчину ножом.

В Новочеркасске женщину подозревают в убийстве мужа. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Происшествие случилось 12 сентября. По версии следствия, подозреваемая находилась у себя дома с экс-мужем. Бывшие супруги распивали алкоголь. В ходе застолья между ними завязалась ссора. Женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударила собутыльника в грудь. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Подозреваемую задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— По ходатайству следователя в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в донском СУ СКР.