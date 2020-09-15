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Происшествия

В Новочеркасске женщину подозревают в убийстве бывшего мужа

По версии следствия, местная жительница несколько раз ударила мужчину ножом
Михаил СТРИЖЕВ
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По версии следствия, местная жительница несколько раз ударила мужчину ножом.

По версии следствия, местная жительница несколько раз ударила мужчину ножом.

В Новочеркасске женщину подозревают в убийстве мужа. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Происшествие случилось 12 сентября. По версии следствия, подозреваемая находилась у себя дома с экс-мужем. Бывшие супруги распивали алкоголь. В ходе застолья между ними завязалась ссора. Женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударила собутыльника в грудь. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Подозреваемую задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— По ходатайству следователя в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в донском СУ СКР.

ЧП