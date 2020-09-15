В студии радио "КП" обсудили деликатный вопрос. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Чему нас учат семья и школа?!» — такой риторический вопрос задал в одной из своих песен Владимир Высоцкий. Правда, совсем по другому поводу.

Наверное, сегодня этот вопрос волнует и врачей, принимающих роды у девочек, которые и сами фактически-то еще дети.

В Ростовской области увеличилось количество первородящих девочек в возрасте от 13 до 16 лет. Таких по статистике в этом году 20 человек. Для сравнения, в прошлом году было всего два подобных случая.

Врачи бьют тревогу! Причины называют разные. И невнимание родителей к своим детям, и недостаточное просвещение подростков в вопросах полового воспитания.

Мы попытались разобраться в этом в эфире радио «Комсомольская правда» совместно со специалистами.

КОНКРЕТНО

Прослушать запись эфира можно здесь.