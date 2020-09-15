В центре Ростова-на-Дону отключат холодную воду

Водой лучше запастись заранее. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В четверг, 17 сентября, в городе Ростове-на-Дону будут отключать холодную воду. Известно, что краны опустеют с 08.30 до 21.00 будет временно прекращено водоснабжение в границах: переулок Державинский - от улицы Красных Зорь до улицы Береговая. Причина - подключение строящиеся многоэтажки. Поэтому жителям этих домов лучше заранее запастись водой.

Также известно, что в нескольких районах донской столицы до 17 сентября нет горячей воды.

Кроме того, 16 сентября в городе пройдут масштабные отключения электричества. Вынужденно размораживать холодильники придется жителям сотен домов, которые расположены в разных районах города. Отключения продлятся весь день — с девяти часов утра до вечера.