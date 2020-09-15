В Ростове-на-Дону избили и ограбили подростка

В Ростове неизвестный избил и ограбил подростка Фото: "КП" Архив

В донской столице неизвестный около банка напал на подростка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Ростовской области.

Инцидент произошел еще 5 сентября в Ворошиловском районе города. В ходе следствия стало известно, что в этот день 16-летний подросток вместе со своими родителями приехал в банк, чтобы положить деньги на карту. Но, когда парень подошел к двери банка, на него набросился неизвестный. Сначала он ударил школьника в лицо кулаком, а затем похитил у него мобильный телефон и деньги. Но на этом злоумышленник не остановился и перед тем, как скрыться с места преступления, избил подростка.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний молодой человек. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж с применением насилия".

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