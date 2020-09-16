На качество питания в ростовских школах можно пожаловаться по телефону «горячей линии»

Родители могут высказать свои претензии к школьному питанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области заработала горячая линия, которая будет посвящена питанию в школах. Известно, что она заработала в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В частности, позвонив по номерам телефонов указанным ниже, можно будет рассказать, чем детишек кормят в школьных столовых, нравится ли им еда и довольны ли они качеством продуктов, а родители - предложенным меню.

Специалисты ведомства будут дежурить у телефонов в рабочее время Управления. А сама горячая линия будет работать до пятого октября. Так что время подготовиться и аргументированно высказать свои претензии к школьному питанию, если таковые имеются, еще есть.

К слову, на Дону ученики начальной школы будут получать горячее питание абсолютно бесплатно. Об этом уже сообщили в региональном правительстве. Известно, что для этой цеди деньги были выделены из бюджета.

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