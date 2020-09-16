В Ростовскую область поступило более двух миллионов доз вакцины от гриппа

На закупку дополнительных вакцин от гриппа потратят 9 млн рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области планируют привить от гриппа больше половины жителей. Об этом рассказали в региональном минздраве. Известно, что из областного бюджета будет направлено девять миллионов рублей на закупку дополнительных вакцин от гриппа. Сообщается, что это позволит привить еще около 45 тысяч жителей региона.

Всего же на Дону планируют вакцинировать почти 60 процентов дончан, а это около 2,5 миллиона человек.

В ведомстве добавили, что на Дон уже поступило более двух миллионов доз для вакцинации. И этого хватит, чтобы привить свыше половины жителей региона. Прежде всего сделать прививку рекомендуют врачам, учителям, работникам коммунальных служб, торговли, общепита, транспорта, детям и пенсионерам.

Все подробности узнаем сегодня вечером - в эфире радио «Комсомольская правда» на 89,8 Fm. Есть вопросы по вакцинации, звоните по телефону нашего прямого эфира: 333-25-22.