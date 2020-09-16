Ростовчанин лишился 300 тысяч рублей, когда решил заработать на инвестициях

Мужчина потерял кругленькую сумму. Фото: Ольга КОСТИНА

Житель города Новошахтинска после того, как хотел озолотится на инвестициях, стал беднее на 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в донском главке.

- Мужчина пояснил, что нашел в Интернете мобильное приложение по заработку в сфере инвестиций, - сообщили там. - Начинающему бизнесмену пришло смс-сообщение с реквизитами банковского счета, который необходимо было пополнить для дальнейшей работы. Когда мужчина совершил ряд предложенных действий, с его банковского счета списались все деньги – более 300 тысяч рублей.

В итоге, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сейчас преступника ищут.

В ведомстве добавили, что не стоит вводить свои персональные данные или данные о картах и счетах в непроверенные приложения. А при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Обычно, банк никогда не запрашивает подобным образом информацию.