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Происшествия

В Таганроге 74-летняя пенсионерка попала под колеса поезда

Пожилой женщине чудом удалось выжить
Михаил СТРИЖЕВ
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Пожилой женщине чудом удалось выжить.

Пожилой женщине чудом удалось выжить.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области женщина попала под колеса поезда. Происшествие случилось на перегоне Таганрог пригородный — Таганрог пассажирский 15 сентября.

По предварительным данным, пенсионерка начала переходить железнодорожные пути, несмотря на приближающийся поезд. В итоге состав наехал на пожилую женщину. Пешеход чудом осталась жива. Прибывшие на место медики госпитализировали пешехода.

На месте работали сотрудники транспортной полиции. Они установили личность пострадавшей. Ей оказалась 74-летняя жительница Таганрога.

—По предварительным данным, к причиной происшествия стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, — прокомментировали в управлении на транспорте МВД по СКФО.

ЧП