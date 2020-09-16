В Таганроге 74-летняя пенсионерка попала под колеса поезда

Пожилой женщине чудом удалось выжить.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области женщина попала под колеса поезда. Происшествие случилось на перегоне Таганрог пригородный — Таганрог пассажирский 15 сентября.
По предварительным данным, пенсионерка начала переходить железнодорожные пути, несмотря на приближающийся поезд. В итоге состав наехал на пожилую женщину. Пешеход чудом осталась жива. Прибывшие на место медики госпитализировали пешехода.
На месте работали сотрудники транспортной полиции. Они установили личность пострадавшей. Ей оказалась 74-летняя жительница Таганрога.
—По предварительным данным, к причиной происшествия стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, — прокомментировали в управлении на транспорте МВД по СКФО.