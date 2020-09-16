В донской столице начала работу конференция «Ростовское гостеприимство»

Фото: пресс-служба АНО "РРАПП"

Конференция «Ростовское гостеприимство» стартовала в донской столице на региональных площадках центра «Мой бизнес» и «Точка кипения». Участники – представители ресторанного и гостиничного бизнеса, туризма и сферы услуг, наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики.

Участников конференции от имени правительства региона поприветствовал заместитель губернатора Алексей Изотов.

- На Вольном Дону любят и умеют встречать гостей. А гостеприимство как индустрия является одним из приоритетов развития Ростовской области! – подчеркнул Алесей Изотов.

Он сообщил, что за последние 5 лет в регионе обеспечен рост турпотока практически в 1,5 раза, его объем составляет более 1,5 млн человек в год. Хороший импульс этому дал чемпионат мира по футболу. Одним из показателей является загруженность аэропорта «Платов» - более 3 млн человек ежегодно. Количество средств размещения в области выросло на 20% (в настоящее действует 626 отелей различных категорий, которые единовременно могут принять свыше 37 тысяч гостей). Создан туристский бренд «Вольный Дон», признанный экспертным сообществом. Активно развивается ресторанный бизнес, что, по оценке некоторых экспертов, создает предпосылки для развития эногастрономического направления.

Вместе с тем, отметил замгубернатора, быть полностью удовлетворёнными этими результатами нельзя, так как сфера гостеприимства требует постоянной работы в достижении совершенства профессионального мастерства.

О насущных проблемах, которые волнуют отрасль, сообщил Игорь Бухаров, президент Федерации Рестораторов и Отельеров России (ФРиО): «Федерация совместно с предпринимательским сообществом говорит о четырех вещах, которые важны в нынешней ситуации: это изменения в законодательстве с учетом возникших проблем отрасли, реформа контрольно-надзорной деятельности, изменение налогового законодательства и самый главный вопрос – кадры в индустрии гостеприимства».

В свою очередь министр экономического развития региона Максим Папушенко отметил, что развитию индустрии гостеприимства губернатором области уделяется очень большое внимание. И работа в этом направлении идет абсолютно без барьеров – совместно с представителями отрасли и деловыми объединениями.

- Правительство области не закрывается от «неудобных» вопросов, напротив, решает все проблемы сообща. Такая открытость позволяет проработать наиболее верные решения. Это касается как разработки туристского бренда, так и принятия беспрецедентных мер поддержки бизнеса - снижения ставок по всем специальным налоговым режимам, моратория на проверки бизнеса, освобождения от уплаты земельного налога и арендной платы за земельные участки владельцев гостиниц и ТРЦ, - сказал министр.

Добавим, что в течение двух дней работы конференции предприниматели обсудят новые эффективные стратегии ведения деятельности в ситуации постпандемии. В программе – стратегические сессии, круглые столы, мастер-классы. В качестве спикеров конференции выступят эксперты-практики из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а также представители профильных министерств и ведомств региона. Участники получат возможность не только задать дополнительные вопросы, но и получить консультации у спикеров мероприятия.

Конференция организована в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор – АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» при содействии министерства экономического развития Ростовской области.

Управление информационной политики правительства Ростовской области

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