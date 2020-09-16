Ростовскую пловчиху Юлию Ефимову сравнили с балериной Анастасией Волочковой

Юлию Ефимову сравнили с Анастасией Волочковой. Фото: аккаунт Юлии Ефимовой в Инстаграм

Ростовчанка Юлия Ефимова порадовала подписчиков новым эффектным снимком.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм девушка опубликовала фотографию, на которой запечатлена она с броским макияжем. На веках у нее розовые тени, а глаза подведены черным карандашом, брови изящно изогнуты вверх и поэтому взгляд крайне похож на кошачий. Это подтвердила и сама Юлия, оставив в подписи к фото смайлик в виде кошачьей мордочки.

Подписчики не смогли остаться равнодушными к такому образу своей любимицы.

"На Волочкову похожа на этой фотке", "Фото в купальнике нам больше нравится", "Кошка", "Зеленоглазое такси", "Ух ты! Словно подменили!", "Самая любимая из спорта", "Русалка-красавица", - написали в комментариях подписчики Юлии.

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