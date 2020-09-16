В Ростовской области разыскивают 71-летнего пенсионера

В Ростовской области разыскивают пенсионера. Фото: ГУ МВД

В Ростовской области в течение суток разыскивают пропавшего пенсионера.

71-летний Анатолий Ефимович Шевченко вышел из дома в Мясниковском районе 15 сентября и отправился в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным и на связь он тоже не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились с заявлением об исчезновении в полицию.

По их словам, на вид мужчине 85-90 лет, рост его около 173 сантиметров, он худощавого телосложения с ромбообразным лицом, короткими седыми волосами и серо-голубыми глазами. На теле есть сегментные пятна рыжего цвета.На момент исчезновения был одет в темно-зеленую куртку, порванную на спине, серые штаны, серо-белую рубашку в клетку, коричневую кепку и черно-белые кеды.

- Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 102, 8 (863-49) 2-33-12 или 8-928-216-72-48, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Пропавший не ориентируется в пространстве.

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