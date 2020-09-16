Сексапильная Виктория Лопырева в купальнике порассуждала об интуиции

Виктория Лопырева порассуждала об интуиции. Фото: аккаун Виктории Лопыревой в Инстаграм

Ростовская модель Виктория Лопырева рассказала о том, как важно пользоваться интуицией.

В своем аккаунте Инстаграм девушка опубликовала фотографию, на которой запечатлена она в купальнике с причудливыми узорами, а плечи красотки прикрыты белой рубашкой, чтобы не сгореть на солнце во время отдыха на жарком курорте.

Под снимком модель обратилась к подписчикам с призывом обязательно слушать свою интуицию. Девушка считает, что необходимо действовать именно так, как решили вы, а не кто-то, кто поспешил дать совет и поделился своим опытом.

- Особенно нужно послать на фиг всех с их непрошенои обратнои связью и иррациональными страхами! Я долго могу советоваться, но как правило, в глубине души я уже знаю ответ и просто позволяю пространству меня «уговорить», потому что сложные решения несут непростые последствия и мозг пытается избежать оценивая это, - написала ростовчанка.

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