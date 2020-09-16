В Ростовской области пропал мужчина средних лет

В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину. Фото: ГУ МВД

В Ростовской области разыскивают мужчину средних лет.

45-летний Вячеслав Геннадьевич Белоусов вышел из дома в Аксайском районе и скрылся в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным и на связь он не выходит. Родственники пропавшего обратились с заявлением об исчезновении в полицию.

По их словам, на вид ему 40-45 лет, рост его около 170-175 сантиметров, мужчина худощавого телосложения с ромбообразным и европейским типом лица. Волосы у пропавшего светло-русые, а глаза серо-голубые. Во что был одет на момент исчезновения неизвестно.

- Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 102, 8 (863-50) 5-40-49 или 02, 020 – с мобильного телефона, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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