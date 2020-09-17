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Происшествия

В Ростове пожилой мужчина погиб под колесами иномарки

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Виктория Никитина
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В Ростове иномарка сбила неосторожного пенсионера

В Ростове иномарка сбила неосторожного пенсионера

Фото: "КП" Архив

В Западном микрорайоне донской столицы случилась смертельная авария.

Инцидент произошел вчера, 16 сентября, вечером на улице Портовой. По предварительным данным, пенсионер, которому на вид было около 70 лет, переходил дорогу в неположенном месте. А водитель ехавшей в это время иномарки Ford Focus не успел затормозить перед выскочившим на проезжую часть пешеходом. В результате этого пожилой мужчина оказался под колесами авто.

Пенсионер скончался от полученных травм прямо на месте происшествия. Приехавшая бригада медиков скорой помощи смогла только констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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