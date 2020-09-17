В Ростовской области на избирательном участке отменили итоги выборов

К такому выводу пришли в ЦИК России. Фото: правительство РО

В Азове Ростовской области полностью отменили результаты голосования на избирательном участке № 289. На нем были зафиксированы определенные нарушения. Об этом сообщили в избирательной комиссии Российской Федерации.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, в информационном центре открыто разбирают все сообщения о нарушениях в средствах массовой информации. Как правило, эти данные не находят подтверждений.

- Единичные случаи, где действительно были допущены нарушения, устранялись вплоть до отмены итогов голосования, - сказано в телеграмм канале ЦИК России.

К таким относятся несколько участков по всей стране. Среди них и площадки для голосования в Ростовской области. Так полностью отменены результаты выборов в Азове на участке № 289. Это сделано, чтобы выборы были более объективные.

- Суть причин отмены сводится к исключению сомнений в достоверности волеизъявления избирателей, - добавили в федеральном ведомстве.

Ранее тоже самое произошло на избирательном участке № 539 в Гуково. По официальной информации, там было установлено, что подвести итоги голосования вообще невозможно. Поэтому было решено отменить их. Глава избирательной комиссии Андрей Буров добавил, что двух членов комиссии отстранили от работы.