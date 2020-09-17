На Мясниковском МЭОКе началась укладка геомембраны для защиты почвы и грунтовых вод

Фото: ГК «Чистый город»

На Мясниковском МЭОКе строители приступили к укладке геомембраны в основании первой карты полигона ТКО. Этот защитный экран исключит риск загрязнения грунтовых вод и почвы при эксплуатации объекта. Работы по укладке будут вестись на протяжении двух недель.

Гидроизоляционный материал покроет территорию площадью 39 тысяч квадратных метров. В его укладке задействованы квалифицированные мастера и специализированная техника для спаивания полотен геомембраны. После завершения работ контрольные швы пройдут испытание на прочность и герметичность.

Напомним, ранее часть этого изолирующего материала, предоставленная компанией по запросу депутатам Недвиговского сельского поселения, выдержала даже эксперименты с кислотами, не изменив своих свойств.

- Геомембрана – современный особо прочный материал, который, вопреки слухам, не имеет срока годности, - подчёркивает генеральный директор ООО «ГК «Чистый город» Элла Кузьмина. – Он используется при возведении по всей стране объектов размещения отходов, создавая специальный защитный экран, не позволяющий просочиться в почву загрязняющим веществам.

Следующим этапом на полигоне установят систему мониторинга фильтратообразования. Строительство первой карты полигона и хоззоны завершат уже в этом году, в 2021 приступят к возведению современного мусоросортировочного комплекса и площадки биокомпостирования.

Как отмечает регоператор, применяемые на Мясниковском МЭОКе современные технологии позволят после полного ввода объекта в эксплуатацию перерабатывать до 60% отходов.