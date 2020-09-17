Названы города Ростовской области с наиболее напряженной ситуацией с коронавирусом

В некоторых населенных пунктах эпидситуация стала благоприятнее. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, в каких городах Ростовской области наиболее напряженная ситуация с коронавирусом. Об этом рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

По словам Быковской, напряженными точками остаются Ростов-на-Дону и Волгодонск. Ситуация сложная и на территориях ростовской агломерации: в Новочеркасске, Батайске, в меньшей степени в Аксае.

— Более спокойная ситуация наблюдается в Белой Калитве, Сальске, Таганроге. Не перестает быть точкой напряжения и город Шахты, — добавила министр.

Напомним, за последние сутки в Ростовской области еще 171 человек заболел COVID-19. Больше всего новых случаев выявили в Ростове-на-Дону — 104 инфицированных. Число заболевших с начала пандемии достигло до 15 533.

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