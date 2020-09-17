В Ростове детям-сиротам вручили ключи от квартир

Молодые люди заселились в дом нового жилого комплекса. Фото: instagram.com/logvinenko_rnd/?hl=ru

В Ростове-на-Дону детям-сиротам вручили ключи от десяти квартир. Об этом рассказал глава администрации Алексей Логвиненко на своей странице в «Инстаграме».

Дети получили квартиры в молодом и развивающемся комплексе. Сегодня здесь открыли детский сад на улице Шаповалова. Планируется построить школу на 270 мест. В скором времени начнется проектирование объекта.

— Мы понимаем, насколько важен для молодых людей жилищный вопрос, особенно для тех, кто остался или вырос без родителей. Возможно сегодняшние новоселы ещё ни раз будут «пускать кошку» в свой новый дом, шаг за шагом улучшая свои жилищные условия. Главное, первый шаг сделан, — прокомментировал Алексей Логвиненко.

В последнее время администрация Ростова приобрела 858 жилых помещений для юных жителей. 249 из них — в Советском районе.