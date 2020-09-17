Синтоловый качок в интервью с Мамаевой рассказал о съемках в фильмах для взрослых

Фото: соц. сети Кирила Терещина

Супруга футболиста ФК "Ростов" Алана Мамаева взяла интервью у знаменитого на всю страну Кирилла Терещены, которого в народе прозвали синтоловый качок или "руки-базуки". Он признался, что стал сниматься в фильмах для взрослых и зарабатывать на этом хорошие деньги. В ходе беседы он похвастался размером своего мужского достоинство и даже устроил демонстрацию. Отрывки интервью Алана Мамаева опубликовала на своей странице истаграме.

Все мечтают стать богатыми, кто-то еще и знаменитыми. Кирилл Терещин пошел по легкому пути. Чтобы увеличить объем рук, он стал колоть в мышцы гремучие смеси: в шприц заходило масло, бензин, спирт и опасное вещество - синтол. За его трансформацией следили в интернете. Терещин стал зарабатывать на этом, поставил опасное увлечение на поток.

В конечном итоги конечности раздуло до невероятных масштабом. Бицепс стал больше, чем голова парня. Вместе с размером рук росла и популярность. Его приглашали на различные ток шоу, вся страна обсуждала парня и его увлечение искусственными мускулами.

Недавно Кирилл решил попробовать себя в новом амплуа - он стал сниматься в фильмах эротического содержания. На одно видео его ублажает вульгарная девушка прямо в кальянной, на другом действо происходит в машине. Ролики с невероятной скоростью распространяются в интернете, вызывая шок у всех, кто их видит. В специальном интервью Аланы Мамаевой он рассказал, что не боится брать деньги за интимные услуги. Кирилл признался, что обладает внушительным размером и использует его "по назначению".

Терещин пообщался с Мамаевой. Фото: соц. сети

Терещину задали вопрос, с кем он бы наотрез отказался переспать. Как выяснилось, его интересуют только стильные и современные девушки, поэтому "простушки" не в его вкусе. Сам Кирилл не раз признавался, что никогда не желает о том, что сделал со своим телом. Он писал в социальных сетях, что, если бы не руки, он был так и жил в родном Пятигорске.