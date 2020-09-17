В Ростове открыли новую пешеходную зону стоимость более 12 миллионов рублей

В Ростове появилась новая пешеходная зона. Фото: администрация Ростова

В донской столице открылась новая пешеходная зона, именуемая "Бульваром Новоселов". Она находится в Ворошиловском районе города. Об этом этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рабочие начали строительство еще в мае 2020 года. На него потратили 12,5 миллионов рублей. Стоит отметить, что территория была выбрана не случайно. Эта пешеходная зона была необходима, потому что вблизи много многоэтажек и школ, а также, детский сад.

Уютный сквер простирается на 5,3 тысячи квадратных метров. На его территории находятся три детских игровых и спортивных комплекса, велопарковки и скамейки. Важно, что рабочие по максимуму сохранили растущие деревья, и даже дополнительно высадили 40 растений и почти тысячу новых кустарников. Предусмотрено современное освещение для вечерних прогулок.

- Теперь это маленький оазис Ворошиловского района, который будет притягивать горожан. Скоро в каждом районе появится комфортная зона отдыха, - прокомментировал глава администрации города Алексей Логвиненко.

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