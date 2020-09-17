В Ростове три человека пострадали в аварии

"Лада" и ГАЗель столкнулись в Ростове. Фото: соцсети

В донской столице случилась авария с тремя пострадавшими.

Инцидент произошел сегодня, 17 сентября, около часа дня на проспекте Кировском в районе дома № 96. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Lada Granta и 33-летний шофер ГАЗели не смогли разъехаться на перекрестке со светофором. В результате этого произошло столкновение и обе машины получили сильные механические повреждения.

Кроме того, травмы получили оба водителя и 20-летний пассажир легковушки. Они были госпитализированы медиками приехавшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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