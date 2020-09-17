В Ростовской области потерявшая кредитку дончанка лишилась 14 тысяч рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении мошенничества.

В отдел полиции Сальского района обратилась девушка, которая сообщила о том, что она несколько дней назад потеряла свою кредитную карту, но с нее продолжают происходить списания. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых удалось найти подозреваемого. Им оказался 21-летний молодой человек. Свою вину злоумышленник отрицать не стал и сообщил, что действительно нашел карту и все эти дни расплачивался ей в различных магазинах. Общая сумма причиненного ущерба составила 14 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 159.3 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове двух полицейских осудили за мошенничество.

Оба они потребовали взятку за непривлечение к уголовной ответствености.

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!