Научный сотрудник ЮФУ победила в национальном конкурсе L'Oreal-UNESCO

Алена Старикова вошла в десятку лучших женщин-ученых в России. Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Подведены итоги национального конкурса L'Oreal-UNESCO «Для женщин в науке». Известно, что в числе победителей – научный сотрудник ЮФУ, доктор химических наук Алена Старикова. Всего же в этом году жюри выбрало десять ученых-победительниц. Все они получат стипендии в размере 500 тысяч рублей.

Сообщается, что на конкурс помимо научных достижений необходимо было кратко представить и полученные научные результаты.

- Мною предложены на основе данных систематического квантово-химического моделирования новые структурные мотивы координационных соединений с переключаемыми магнитными свойствами, способные послужить элементной базой устройств молекулярной электроники и спинтроники, – рассказала Алена Старикова. - Получение национальной стипендии такого уровня, безусловно, будет способствовать возрастанию моего авторитета в научном сообществе.

Так, Алена Старикова – автор более 90 научных статей в журналах, индексируемых в библиографических базах Web of Science и Scopus. За 2011-2019 годы она приняла участие более чем в 30 конференциях всероссийского и международного уровня.

К слову, в ближайшее время финаоисткам пришлют приглашение на онлайн-конференцию для торжественного поздравления в присутствии членов жюри. Обычно, традиционная церемония награждения ежегодно проводится в Москве, но в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией она перенесена на 2021 год. Поэтому победительницы-2020 будут приглашены на церемонию вместе со стипендиатами следующего года.

НАША СПРАВКА

Программа «Для женщин в науке» реализуется в России с 2007 года при участии Российской академии наук и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в Москве. Она является частью международного проекта L’OREAL-UNESCO For Women in Science.

В конкурсе могут принять участие женщины-ученые, кандидаты и доктора наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по таким дисциплинам, как физика, химия, медицина и биология.

Критериями выбора победительниц являются научные успехи, значимость и практическая польза научных исследований, а также желание продолжать научную карьеру в России. В представляемую на конкурс заявку-анкету включаются все научные достижения учёного. За 13 лет существования программы в России 125 молодых женщин-исследовательниц были награждены за важные научные достижения.