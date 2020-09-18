Ставку по «Ипотеке с господдержкой» до 6,1% снижает ВТБ

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С четверга, 17 сентября, ВТБ снижает ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования на 0,4 п.п. – до 6,1%. Объем выдач по ней банк планирует значительно увеличить до конца года.

- ВТБ первым из банков начал работу по госпрограмме, раньше других снизил требования к минимальному размеру первого взноса и увеличил максимальную сумму кредита, – рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - На сегодняшний день объем выдач в рамках госпрограммы превысил 30 тысяч кредитов почти на 95 млрд рублей. В связи с высоким спросом на льготную ипотеку мы обратились к оператору программы за дополнительным лимитом и планируем значительно увеличить объем выдач по ней до конца года. Этому будет способствовать снижение ставки для наших клиентов до 6,1%.

Так, минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя. А оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей , а для остальных регионов страны - 6 млн рублей. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.

Сообщается, что программа занимает до трети от общего объема всех ипотечных выдач банка. Средний размер оформляемого кредита в ВТБ составляет около 3 млн рублей. А регионами-лидерами по числу проведенных сделок являются Московская, Ленинградская область, Республика Татарстан, Краснодарский край и Ростовская область.

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