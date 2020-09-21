Ростовские злоумышленники ограбили банкомат на три миллиона рублей

Злоумышленники вскрыли банкомат в Ростове Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове-на-Дону двое грабителей ловко обчистили банкомат и унесли три миллиона рублей.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 сентября в магазине, который располагается в Богучарском переулке. Грабители разгромили защитные механизмы банкомата и вскрыли сейф. Там оказалось три миллиона рублей. Злоумышленники схватили всю сумму и скрылись с места преступления.

- На устройстве, которое взломали преступники, не сработала сигнализация, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Личности грабителей пока не установлены. Их поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов. Из записей на установленных камерах видеонаблюдения удалось выяснить лишь то, что злоумышленников было двое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове осудили мужчину за грабеж с применением насилия.

Злоумышленник получил два года колонии общего режима.

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!